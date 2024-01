Interested in which NBA players stood out in yesterday's action? We have checked out all the statistics, and have collected the top performances for you here.

January 7 Points Leaders

Name Team Opponent Points Jarrett Allen Cavaliers Spurs 29 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 24 Caris LeVert Cavaliers Spurs 23 Devin Vassell Spurs Cavaliers 22 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 18 Tre Jones Spurs Cavaliers 18 Sam Merrill Cavaliers Spurs 18 Donovan Mitchell Cavaliers Spurs 17 Jeremy Sochan Spurs Cavaliers 11 Georges Niang Cavaliers Spurs 11

January 7 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jarrett Allen Cavaliers Spurs 16 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 10 Dominick Barlow Spurs Cavaliers 6 Cedi Osman Spurs Cavaliers 6 Max Strus Cavaliers Spurs 5 Isaac Okoro Cavaliers Spurs 5 Jeremy Sochan Spurs Cavaliers 5 Georges Niang Cavaliers Spurs 4 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 4 Tristan Thompson Cavaliers Spurs 4

January 7 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Donovan Mitchell Cavaliers Spurs 9 Tre Jones Spurs Cavaliers 5 Max Strus Cavaliers Spurs 4 Jeremy Sochan Spurs Cavaliers 4 Caris LeVert Cavaliers Spurs 3 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 3 Sam Merrill Cavaliers Spurs 3 Dominick Barlow Spurs Cavaliers 2 Devin Vassell Spurs Cavaliers 2 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 2

January 7 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 5 Dominick Barlow Spurs Cavaliers 1 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 1 Craig Porter Jr. Cavaliers Spurs 1 Georges Niang Cavaliers Spurs 1 Julian Champagnie Spurs Cavaliers 0 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 0 Tre Jones Spurs Cavaliers 0 Jeremy Sochan Spurs Cavaliers 0 Cedi Osman Spurs Cavaliers 0

January 7 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Devin Vassell Spurs Cavaliers 3 Max Strus Cavaliers Spurs 2 Caris LeVert Cavaliers Spurs 2 Tre Jones Spurs Cavaliers 2 Dominick Barlow Spurs Cavaliers 1 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 1 Donovan Mitchell Cavaliers Spurs 1 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 1 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 1 Cedi Osman Spurs Cavaliers 1

January 7 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Sam Merrill Cavaliers Spurs 5 Caris LeVert Cavaliers Spurs 4 Devin Vassell Spurs Cavaliers 4 Keldon Johnson Spurs Cavaliers 3 Georges Niang Cavaliers Spurs 3 Max Strus Cavaliers Spurs 2 Tre Jones Spurs Cavaliers 2 Jeremy Sochan Spurs Cavaliers 2 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 2 Cedi Osman Spurs Cavaliers 1

